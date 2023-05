जातिगत गणना पर नीतीश सरकार को एक और झटका, पटना हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई की अपील खारिज की

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार में जाति आधारित गणना पर नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से फिर झटका लगा। नीतीश सरकार की जातीय गणना पर जल्द सुनवाई की मांग को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले पर अब सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी।

दरअसल, 5 मई को राज्य सरकार की ओर से जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली लोकहित याचिकाओं की सुनवाई 3 जुलाई से पहले करने के लिए याचिका दायर की गई थी। यह याचिका सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका पर आज यानी मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने की मांग खारिज कर दी।

The high court has rejected the appeal and has given clear directions that a hearing will be held from 3rd July and no adjournment will be given: Dinu Kumar, petitioners' advocate on Bihar government's appeal in Patna High Court on caste-based survey pic.twitter.com/vdxCO9HV0M