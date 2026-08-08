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    पीरो, बिहटा, मनेर से जयनगर तक बनेंगे बाइपास, ब‍िहार के क‍िन शहरों को जाम से म‍िलेगी राहत?

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: vyas Chandra
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 01:53 PM (IST)

    बिहार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा पथ निर्माण विभाग एक दर्जन से अधिक बाइपास का निर्माण करा रहे हैं। अरवल, जमुई, छपरा, आरा, बक्सर, शेखपुरा ...और पढ़ें

    एक दर्जन से अध‍िक स्‍थानों पर बाइपास का न‍िर्माण। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    एक दर्जन से अध‍िक स्‍थानों पर बाइपास का न‍िर्माण। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    HighLights

    1. केंद्र और राज्य सरकार बना रही नए बाइपास।

    2. नाबार्ड ऋण से कई परियोजनाओं का होगा निर्माण।

    3. अरवल, आरा, बिहटा सहित कई शहरों को राहत।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Trasnport and Highways) एक दर्जन से अधिक जगहों पर बाइपास का निर्माण करा रहा है।

    कई नए स्थानों पर भी बाइपास निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग भी कई जगहों पर नए बाइपास का निर्माण कराएगा।

    नाबार्ड के साथ पथ निर्माण विभाग ने ऋण को लेकर जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है, उसका इस्तेमाल भी बड़ी संख्या में बाइपास के निर्माण के लिए किया जाएगा।

    इन बाइपास का निर्माण तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के तहत किया जाना है।

    केंद्र की राशि से इन जगहों पर बनेगा बाइपास

    सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अरवल में एनएच-139 पर नौबतपुर-हरिहरगंज मार्ग पर 12 किलोमीटर लंबे फोरलेन बाइपास के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

    इसी तरह जमुई के झाझा में मांगोबंदर, केंदुआ, टोलसोना, नरगंजो तथा पश्चिम चंपारण में भैरोगंज बाइपास के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है।

    इन जगहों पर बाइपास निर्माण का काम चल रहा

    वहीं, एनएच पर कई जगहों पर बाइपास निर्माण का काम चल रहा है। इनमें छपरा व रिविलगंज बाइपास, आरा बाइपास, बक्सर-चौसा बाइपास, शेखपुरा बाइपास का न‍िर्माण होगा। 

    इसी तरह जमुई, खैरा, कटोरिया, बांका, पंजवारा व लखपुरा बाइपास, रानीगंज बाइपास, औरंगाबाद व दाउदनगर बाइपास, पूर्णिया बाइपास तथा मधुबनी, बेनीपट्टी व उच्चैठ बाइपास शामिल हैं।

    प्रगति यात्रा में नीतीश ने कई जगहों पर बाइपास की घोषणा की थी

    तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर बाइपास निर्माण की घोषणा की थी। नाबार्ड से मिलने वाली ऋण राशि से इन परियोजनाओं पर काम होना है।

    आरा के पीरो को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाइपास बनाया जाना है। पटना के बिहटा और मनेर में भी बाइपास का निर्माण होना है।

    इसके अलावा मधुबनी व जयनगर, गोपालगंज व मीरगंज, फारबिसगंज व अररिया, किशनगंज, सुपौल व त्रिवेणीगंज, नवादा व हिसुआ तथा सीतामढ़ी व शिवहर आदि जगहों पर पथ निर्माण विभाग के स्तर से बाइपास का निर्माण कराया जाना है।

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