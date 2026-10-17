बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्रांति: पटना में बनेंगे 10 फास्ट चार्जिंग स्टेशन, आम लोग भी कर सकेंगे इस्तेमाल

राज्य ब्यूरो, पटना। इलेक्ट्रिक गाड़‍ियों के लिए राज्य सरकार ई-बसों से लेकर निजी दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन बना रही है।

प्रत्येक डिपो में 50 बसों की क्षमता के लिए आठ-आठ चार्जिंग प्वाइंट लगाए जा रहे हैं, जिससे एक ई-बस मात्र डेढ़ घंटे में चार्ज हो सकेगी।

50 बसों की क्षमता के आठ-आठ चार्जिंग प्वाइंट बन रहे सभी डिपो में

पटना के दस प्रमुख सरकारी संस्थानों में भी फास्ट डीसी चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें महज 45 मिनट से एक घंटे में ई-कार फुल चार्ज हो जाएगी।

परिवहन विभाग के अनुसार, पूर्णिया जिले में चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया जी जिले में निर्माण कार्य चल रहा है। पटना के पास फुलवारीशरीफ, राजगीर और मुजफ्फरपुर के बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन पहले से कार्यरत हैं।

दो पहिया और तिपहिया वाहन भी होंगे चार्ज निजी वाहनों के लिए पटना के मुख्य सचिवालय, बिहार विधानसभा, समाहरणालय, विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन, सिंचाई भवन, मल्टी माॅडल हब कंकड़बाग, बेउर मोड़ और हार्डिंग रोड में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं।