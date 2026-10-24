बिहार में ट्रेनों की तरह ट्रैक होंगी सरकारी बसें: BSRTC जल्द लॉन्च करेगा एप, घर बैठे होगी टिकट बुकिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के बस यात्रियों को जल्द ही नई सुविधा मिलने जा रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) जल्द ही 'वेयर इज माई बस' एप लॉन्च करने जा रहा है।

इसकी मोबाइल एप की मदद से घर बैठे टिकट की तो बुकिंग होगी ही, ट्रेनों की तरह बसों की भी लाइव लोकेशन देखी जा सकेगी।

इससे यात्रियों को बस स्टाप पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा बसों में लगे जीपीएस के जरिए संभव होगी। इसके साथ ही रूट और किराए की जानकारी भी एक क्लिक पर मिलेगी।

विभागीय जानकारी के अनुसार, दूसरे राज्यों के लिए सरकारी बस का टिकट भी इस मोबाइल एप से बुक हो सकेगा। इस पर नगर सेवा, अंतरजिला और अंतरराज्यीय सभी बसों की जानकारी और टिकट बुकिंग की सुविधा एक ही जगह मिलेगी।