राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में भ्रष्टाचार में डूबे लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने भष्ट अफसरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार को भी राज्य की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने तीन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है। इनमें से एक होटल में रिश्वत लेते पकड़ा गया तो दो अन्य बाजार समिति में दुकान लगवाने के एवज में अपने ही कार्यालय में 40 हजार रिश्वत लेते पकड़े गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

होटल में ली जा रही थी ढाई लाख की रिश्वत, राजस्व कर्मी दबोचा गया निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने किशनगंज से ऐसे घूसखोर राजस्व कर्मी को गिरफ्तार किया है जो होटल में बुलाकर ढ़ाई लाख रुपये की रिश्वत ले रहा था। निगरानी की रेड पड़ी तो राजस्व कर्मी भागने लगा, मगर निगरानी टीम ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया।



सदर अंचल किशनगंज के राजस्व कर्मी राजदीप पासवान के संबंध में निगरानी को जिले के निवासी अवैस अंसारी ने शिकायत दी थी कि राजस्व कर्मी राजदीप पासवान जमीन के परिमार्जन एवं रेंट फिकसेसन के लिए उनसे रिश्वत मांग रहा है।

निगरानी ने शिकायत की जांच कराई और आरोप सही पाए जाने के बाद डीएसपी निगरानी विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक धावा दल गठित किया गया।



मंगलवार को आरोपित राजदीप पासवान किशनगंज अंचल कार्यालय के सामने स्थित होटल अभिषेक में जिस वक्त रिश्वत के ढ़ाई लाख रुपये ले रहे थे उसी वक्त निगरानी की टीम ने उसे दबोच लिया।

आरोपी ने भागने की भी कोशिश की लेकिन जो बेकार रही। बाद में इनकी तलाशी के दौरान इनके पास से और 20 हजार रुपये बरामद किए गए। पूछताछ के बाद राजदीप को भागलपुर स्थित निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

सब्जी मंडी में दुकान लगवाने के लिए मांग ली 40 हजार की रिश्वत निगरानी ब्यूरो ने मंगलवार को कृषि अनुमंडल कार्यालय दलसिंह सराय के कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार और लिपिक ललन कुमार को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।

कृषि अधिकारी और उसके लिपिक ने बाजार समिति में दुकान लगवाने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी। समस्तीपुर निवासी प्रमोद कुमार ने निगरानी ब्रूूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार और लिपिक ललन कुमार बाजार समिति सब्जी मंडी में दुकान लगवाने के एवज में उससे रिश्वत मांग रहे हैं।