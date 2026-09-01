शिक्षक बहाली में एक फैसले से बदल सकती है 2 लाख अभ्यर्थियों की किस्मत, BPSC TRE-4 में CTET अपीयरिंग को मौका देने की मांग

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी TRE-4 को लेकर CTET अपीयरिंग अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी वीरचंद पटेल पथ स्थित विधायक फ्लैट परिसर पहुंचे।

अभ्यर्थियों ने मांग की कि जिस तरह STET अपीयरिंग अभ्यर्थियों को TRE-4 में आवेदन का अवसर दिया गया है, उसी तरह CTET अपीयरिंग उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाए। एक फैसले से डेढ़ से दो लाख अभ्यर्थियों को फायदा मौके पर पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि वे आंदोलन करने नहीं, बल्कि अपनी समस्या शिक्षा मंत्री के सामने रखने आए हैं। उनका कहना है कि CTET और STET अपीयरिंग उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।

अभ्यर्थियों का दावा है कि सरकार के इस फैसले से बिहार के करीब डेढ़ से दो लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है। TRE-1 का उदाहरण देकर मांगा समान अवसर मधुबनी से पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी दीपक कुमार ने कहा कि TRE-1 में CTET अपीयरिंग और STET अपीयरिंग दोनों तरह के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर मिला था। TRE-4 में STET अपीयरिंग उम्मीदवारों को फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है, लेकिन CTET अपीयरिंग अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखा गया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि दोनों को समान अवसर दिया जाए। CTET की परीक्षा 20 सितंबर को, इसी से बढ़ी उम्मीद दीपक कुमार ने बताया कि CTET की परीक्षा पहले छह सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी गई है। TRE-4 की आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में उनका कहना है कि सरकार CTET परीक्षा और उसके संभावित परिणाम की समय-सीमा को देखते हुए अपीयरिंग अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर दे सकती है। परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों को दिखी उम्मीद शिक्षक अभ्यर्थी सुधा कुमारी ने कहा कि वे शिक्षा मंत्री से मिलने और अपनी समस्या का समाधान कराने की उम्मीद लेकर पहुंची हैं। उनके अनुसार TRE-4 की आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, जबकि CTET की परीक्षा 20 सितंबर को होनी है। परीक्षा के बाद करीब एक महीने में परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। आवेदन से पहले आ सकता है CTET का रिजल्ट सुधा कुमारी का कहना है कि CTET की परीक्षा और उसका परिणाम STET की प्रक्रिया से पहले पूरा हो सकता है। ऐसे में TRE-4 में CTET अपीयरिंग अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का अवसर दिया जा सकता है।