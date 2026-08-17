बिहार से विदेश जाना होगा आसान, नई उड़ानों के लिए एयरलाइंस को मिलेगा लाखों का प्रोत्साहन; काठमांडू रूट को मिली खास छूट

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार से नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कराने के लिए राज्य सरकार एयरलाइंस को लाखों रुपये का प्रोत्साहन देगी। नई गंतव्य नीति के तहत पहले चरण में पटना से काठमांडू तथा गया से काठमांडू, शारजाह, कोलंबो और सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान शुरू कराने की तैयारी है।

इसके लिए नागरिक विमानन विभाग ने एयरलाइंस से निविदा आमंत्रित कर दी है।

पांच अंतरराष्ट्रीय रूट पर सीधी उड़ान की तैयारी

नए हवाई मार्गों पर उड़ान शुरू करने वाली एयरलाइंस को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इसका उद्देश्य नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के शुरुआती संचालन में एयरलाइंस के वित्तीय जोखिम को कम करना है।

सरकार को उम्मीद है कि इससे एयरलाइंस बिहार से नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।

150 सीट वाले विमान की रखी गई शर्त

सिविल विमानन विभाग के सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए कम से कम 150 सीट क्षमता वाले विमान का इस्तेमाल करना होगा।

हालांकि पटना-काठमांडू मार्ग के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। इस रूट पर एटीआर-72 या क्यू-400 जैसे विमानों से भी उड़ान संचालित की जा सकेगी।

तीन महीने में शुरू करनी होगी उड़ान

निविदा में चयनित एयरलाइंस को आशय पत्र (एलओआइ) जारी होने के तीन महीने के भीतर उड़ान शुरू करनी होगी।

विशेष परिस्थिति में इस अवधि को अधिकतम छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इससे चयनित एयरलाइंस पर निर्धारित समय में सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी होगी।

पर्यटन को मिलेगा सीधा फायदा

सरकार का मानना है कि पटना और गया से सीधे अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ने से बिहार के पर्यटन क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा।

खासकर गया से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार से बोधगया आने वाले विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सीधा हवाई संपर्क उपलब्ध होगा।

कारोबार और निवेश को भी मिलेगी रफ्तार

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बढ़ने से बिहार और दूसरे देशों के बीच आवागमन आसान होगा। इससे कारोबार, रोजगार, निवेश और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार इसे बिहार के अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।

पटना-काठमांडू उड़ान से आसान होगा नेपाल सफर

पटना से काठमांडू की सीधी उड़ान शुरू होने से बिहार और नेपाल के बीच यात्रा का समय और परेशानी कम होगी।

वहीं गया से काठमांडू, शारजाह, कोलंबो और सिंगापुर जैसे शहरों के लिए सीधा संपर्क बनने से बिहार के यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेंगे।