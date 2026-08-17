नेपाल बॉर्डर पर अब 24 घंटे नजर! बिहार सरकार ने बनाया बड़ा प्लान, 194 चौकियां और 70 थाने होंगे अलर्ट
भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए एसएसबी और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा, जिसमें 24 घंटे सघन गश्त शामिल है।
HighLights
एसएसबी और पुलिस मिलकर करेंगे 24 घंटे सघन गश्त।
नशीले पदार्थों, हथियारों की तस्करी पर जीरो-टॉलरेंस नीति।
साइबर अपराध, फर्जी आधार पर भी होगी कड़ी कार्रवाई।
राज्य ब्यूरो, पटना। भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एसएसबी और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
सीमा पर तैनात 194 एसएसबी बीओपी और 70 स्थानीय पुलिस थानों के बीच तालमेल के साथ 24 घंटे सघन गश्त की जाएगी।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को समीक्षा बैठक कर सीमा सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर जीरो टालरेंस
बैठक में नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने पुलिस और उत्पाद विभाग को जीरो-टालरेंस नीति के तहत कार्रवाई करने तथा एनडीपीएस कानून का प्रभावी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।
सीमावर्ती जिलों में अब तक बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 20,625 किलोग्राम गांजा, 61.85 किलोग्राम चरस और 1,98,656 नशीली गोलियां समेत अन्य मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं।
साइबर अपराध और फर्जी आधार पर भी नजर
समीक्षा बैठक में साइबर और वित्तीय अपराध पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने फर्जी आधार, सिमबाक्स फ्राड और शेल कंपनियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई और जिला पुलिस को संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया।
बैठक में फर्जी दस्तावेजों और साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर भी कार्रवाई तेज करने को कहा गया। अब तक फर्जी आधार के 40, सिमबाक्स फ्राड के दो और साइबर अपराध के 423 मामले दर्ज किए गए हैं।
बैंकों में फेक नोट मशीनें होंगी दुरुस्त
सभी बैंक शाखाओं, विशेष रूप से सहकारी बैंकों में फेक नोट डिटेक्शन मशीनों की शत-प्रतिशत कार्यशीलता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि मशीनें सिर्फ लगाई न रहें, बल्कि नियमित रूप से काम करती मिलें।
मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में अब तक 1,023 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। सीमा क्षेत्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाने पर जोर दिया गया।
सात जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
बैठक में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सुरक्षा स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।