बिहार के बकरीपालकों की चमकेगी किस्मत, 'सुधा' ब्रांड के नाम से बिकेगा बकरी का दूध

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बकरीपालन को पारंपरिक आजीविका से आगे बढ़ाकर संगठित एवं लाभकारी ग्रामीण उद्यम के रूप में विकसित करने की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण पहल हुई। पशुपालन निदेशालय एवं गोट ट्रस्ट के बीच गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ।

इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य राज्य के बकरीपालकों को वैज्ञानिक बकरीपालन, बेहतर पशु स्वास्थ्य एवं प्रबंधन, क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण तथा संगठित बाजार व्यवस्था से जोड़ना है। गोट ट्रस्ट बकरीपालकों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के साथ बकरीपालन को अधिक उत्पादक और आयपरक बनाने में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन पर पशुपालन निदेशालय की ओर से संयुक्त निदेशक डॉ. दिनेश जौनपुरी तथा गोट ट्रस्ट के निदेशक ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंद किशोर राम ने कार्यक्रम संबोधित किया। संगठित बाजार से जोड़ने की पहल बकरीपालकों की आय में वृद्धि के लिए बकरी के दूध को भी संगठित दूध अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के प्रखंडों में बकरीपालकों की सहकारी समितियों के माध्यम से उन्हें संगठित किया जा रहा है।

योजना है कि काम्फेड के वर्तमान दूध संग्रहण तंत्र के माध्यम से बकरी के दूध का संग्रहण किया जाए। गुणवत्ता एवं बाजार की आवश्यकता के अनुरूप प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग के बाद सुधा ब्रांड के माध्यम से इसका विपणन विकसित किया जाए।

आगे बकरीपालकों के सहकारी ढांचे को और सशक्त करने के लिए बकरी संघ की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। बकरीपालन को उत्पादन से बाजार तक पहुंचाने की तैयारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि यह एमओयू केवल दो संस्थाओं के बीच समझौता नहीं, बल्कि बिहार के बकरीपालकों के लिए एक नई आर्थिक व्यवस्था विकसित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

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उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें बकरीपालक को अपने दूध के लिए ग्राहक तलाशने की चिंता न करनी पड़े। वह उत्पादन एवं गुणवत्ता पर ध्यान दें और संस्थागत व्यवस्था उसके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाए। इसके लिए पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना होगा।