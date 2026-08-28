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बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक जमा कर सकेंगे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड

By Akshay Pandey Edited By: Nishant Bharti
Updated: Fri, 28 Aug 2026 08:07 AM (IST)

बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार और परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है।

बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. मैट्रिक-इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि विस्तारित।

  2. डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड सुधार अब 16 सितंबर तक।

  3. घोषणा पत्र अपलोड होने पर ही भरे जाएंगे फॉर्म।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में ऑनलाइन त्रुटि सुधार और परीक्षा फार्म भरने की तिथि गुरुवार को विस्तारित कर दी। 

अब संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान 28 अगस्त से 16 सितंबर तक त्रुटियों का सुधार कर सकेंगे और विद्यार्थी अथवा उनके अभिभावक के हस्ताक्षरयुक्त घोषणा पत्र को पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।

घोषणापत्र अपलोड करने के लिए अंतिम तिथि 22 अगस्त 

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डा. त्यागराजन एसएम ने बताया कि पूर्व में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करने और हस्ताक्षर उपरांत घोषणापत्र अपलोड करने के लिए अंतिम तिथि 22 अगस्त निर्धारित थी। इंटरमीडिएट के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड समिति की वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com तथा मैट्रिक के लिए biharboardonline.org पर जारी किए गए हैं। 

विद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित तिथि तक हर हाल में विद्यार्थियों के हस्ताक्षरयुक्त डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को समिति के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

घोषणापत्र अपलोड होने पर ही भरा जाएगा परीक्षा फार्म

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 16 सितंबर तक जिन विद्यार्थियों का हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड होगा, केवल उन्हीं का आनलाइन परीक्षा फार्म स्वीकार किया जाएगा। परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया भी 28 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेगी।

पेंडिंग घोषणापत्र जमा करने की भी सुविधा

समिति ने वैसे विद्यार्थियों को भी अवसर दिया है, जिनका पूर्व में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क तो जमा हो चुका है, लेकिन प्रिफिल्ड घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया था। ऐसे छात्रों का प्रीफिल्ड घोषणा पत्र भी 16 सितंबर तक पोर्टल पर जमा किया जा सकेगा। इसके बाद ही उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पोर्टल पर दिखेगा।