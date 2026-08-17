बिहार इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2027 के छूटे छात्रों को रजिस्ट्रेशन का अंतिम मौका, 22 अगस्त तक भरें आवेदन

जागरण संवाददता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने से वंचित विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अनुमति आवेदन का अंतिम मौका दिया है। छूटे हुए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 18 से 22 अगस्त तक कराया जा सकेगा। इस दौरान विलंब शुल्क के साथ आवेदन और शुल्क जमा किया जाएगा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए जिन विद्यार्थियों का अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अनुमति आवेदन नहीं हो सका है, उनके लिए शिक्षण संस्थानों को यह विशेष एवं अंतिम अवसर दिया गया है।

इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से समिति की वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा कर सकते हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर secondary.biharboardonline.org पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके अलावा समिति के डायरेक्ट लिंक biharboardonline.org से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।