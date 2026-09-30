Bihar Board 2027: मैट्रिक-इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ी तारीख, अब 15 अक्टूबर तक मिलेगा मौका

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब शिक्षण संस्थानों के प्रधान विद्यार्थियों का परीक्षा फार्म 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन भर सकेंगे। पहले परीक्षा फार्म और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित थी।

15 अक्टूबर तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म परीक्षा समिति के अध्यक्ष डा. त्यागराजन एसएम ने बताया कि इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फार्म और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। अब एक से 15 अक्टूबर तक परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

इंटर के लिए यह वेबसाइट, मैट्रिक का यहां भरें फॉर्म इंटरमीडिएट परीक्षा का फार्म समिति की वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर भरा जाएगा। वहीं मैट्रिक परीक्षा के लिए exam.biharboardonline.org पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। विद्यार्थियों को अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

स्कूल-कालेज प्रधानों को दिया गया निर्देश परीक्षा समिति ने विद्यालय और महाविद्यालय के प्रधानों को निर्धारित अवधि के भीतर विद्यार्थियों का परीक्षा फार्म भरने और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि विस्तारित समय-सीमा के दौरान आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।