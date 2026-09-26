राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अब सीमांचल और कोसी की सियासत पर संगठनात्मक फोकस बढ़ा दिया है।

भागलपुर, पूर्णिया और कोसी क्षेत्र में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पार्टी ने नवनियुक्त संगठक अनंत नारायण मिश्र को मैदान में उतारा है।

बिहार पहुंचने के बाद वह प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ इन इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान पार्टी संगठन की जमीनी स्थिति के साथ स्थानीय राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करेगी।

सीमांचल-कोसी में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी

भाजपा के लिए सीमांचल और कोसी क्षेत्र लंबे समय से संगठनात्मक विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण रहे हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी अपनी सांगठनिक गतिविधियों को और सक्रिय करने पर जोर दे रही है।

वहीं, कोसी क्षेत्र में भी मंडल से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी है। इसी कड़ी में अनंत नारायण मिश्र को इन क्षेत्रों की संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की जिम्मेदारी दी गई है। उनके दौरे का मुख्य फोकस संगठन की जमीनी पकड़, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और बूथ स्तर की तैयारियों पर रहेगा। जिलाध्यक्षों से लेकर मंडल अध्यक्षों तक के साथ बैठक प्रस्तावित दौरे के दौरान जिलाध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें होंगी। इन बैठकों में बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति, लंबित सांगठनिक कार्यों और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, स्थानीय कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के जरिए क्षेत्र की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी भी ली जाएगी। इसके आधार पर संगठन को और सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा होगी। सीमांचल की स्थानीय सियासत और सामाजिक समीकरण पर नजर भाजपा के इस अभियान में संगठन के साथ स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को समझना भी अहम हिस्सा होगा। सीमांचल में अलग-अलग जिलों की सामाजिक संरचना और स्थानीय मुद्दों की अपनी अलग प्रकृति है। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व के साथ नए संगठक का दौरा स्थानीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को समझने और उन्हें गति देने का माध्यम होगा।