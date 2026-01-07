राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में जुगाड़ गाड़ियों के अवैध परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने जुगाड़ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। इसे कड़ाई से लागू करने के लिए सभी डीटीओ को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग के साथ शहरों में चलने वाली जुगाड़ गाडि़यों के चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि जुगाड़ वाहनों का परिचालन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यह मामला न्यायालय और जनहित से जुड़ा है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

रोजगार से जुड़ने के इच्छुक लोगों के लिए मंत्री ने सुझाव दिया कि वे मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना और ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन कर वैध वाहन खरीदकर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इन योजनाओं में वाहन खरीद पर अनुदान भी दिया जा रहा है।