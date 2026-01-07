Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार में जुगाड़ गाड़ियों पर प्रत‍िबंध; अभ‍ियान चलाकर होगी कार्रवाई, मंत्री ने क्‍या द‍िए सुझाव?

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:40 PM (IST)

    बिहार में जुगाड़ गाड़ियों के अवैध परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और प ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जुगाड़ गाड़‍ियों पर पूर्ण रूप से लगेगी रोक। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में जुगाड़ गाड़ियों के अवैध परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

    उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने जुगाड़ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। इसे कड़ाई से लागू करने के लिए सभी डीटीओ को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

    राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग के साथ शहरों में चलने वाली जुगाड़ गाडि़यों के चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

    मंत्री ने स्पष्ट किया कि जुगाड़ वाहनों का परिचालन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यह मामला न्यायालय और जनहित से जुड़ा है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

    रोजगार से जुड़ने के इच्छुक लोगों के लिए मंत्री ने सुझाव दिया कि वे मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना और ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन कर वैध वाहन खरीदकर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इन योजनाओं में वाहन खरीद पर अनुदान भी दिया जा रहा है।

    जुगाड़ गाडि़यों से दुर्घटना पर नहीं मिलती है क्षतिपूर्ति

    जुगाड़ गाड़ियां मुख्य रूप से डीजल पंप सेट, मोटरसाइकिल हैंडल और माल ढोने वाले रिक्शा-ठेले की बाॅडी को जोड़कर बनाई जाती हैं।

    मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के वाहन मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 और बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 की किसी भी धारा या नियम में वर्णित मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

    इन वाहनों का पंजीकरण, परमिट, बीमा, फिटनेस या प्रदूषण प्रमाण-पत्र आदि नहीं रहता। साथ ही ऐसे वाहनों से दुर्घटना होने पर प्रभावित व्यक्ति या वाहन मालिक को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी नहीं मिल सकता।

    बता दें कि राज्‍य के हर बड़े-छोटे शहरों में धड़ल्‍ले से ऐसी गाड़‍ियों का परिचालन होता है। ये कई बार हादसे की वजह बन चुकी हैं। 

    इनसे यातायात तो प्रभावित होता ही है, प्रदूषण भी काफी ज्‍यादा होता है। अमूमन सीमेंट, बालू व अन्‍य सामग्री ढोने में इनका उपयोग किया जाता है। 