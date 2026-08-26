सितंबर में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक, 11 को देशव्यापी हड़ताल; बिहार की 7 हजार शाखाओं पर असर

राज्य ब्यूरो, पटना। सितंबर में छुट्टियों और बैंककर्मियों की हड़ताल के कारण बिहार में बैंकिंग सेवाएं आठ दिन प्रभावित रहेंगी। इसका असर राज्य की करीब सात हजार बैंक शाखाओं में लेन-देन और अन्य कामकाज पर पड़ सकता है। बैंककर्मी सप्ताह में पांच दिन कामकाज और सभी संवर्गों में समान पीएलआइ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

11 सितंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने 11 सितंबर को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच की ओर से मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है।

अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी यूएफबीयू के अनुसार 11 सितंबर की हड़ताल के बाद 28, 29 और 30 सितंबर को भी तीन दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है। इसके बावजूद मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

छुट्टियों से भी प्रभावित होगा बैंकिंग काम सितंबर में 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार की छुट्टी होगी। हड़ताल और इन अवकाशों के कारण बैंकिंग कामकाज पर लगातार असर पड़ सकता है।

पांच दिन काम की मांग पर आंदोलन बैंककर्मी चाहते हैं कि बैंकों में भी रिजर्व बैंक और बीमा क्षेत्र की तरह प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक काम हो। फिलहाल महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में छह दिन तथा दूसरे और चौथे सप्ताह में पांच दिन बैंक खुलते हैं।