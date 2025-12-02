Bihar Assembly Speaker: 5 साल में बदले 3 विधानसभा अध्यक्ष, 2 साल के अंदर ही बदला चेहरा

कुमार रजत, पटना। बिहार विधानसभा के इतिहास में डॉ. प्रेम कुमार 19वें अध्यक्ष हैं। नवंबर, 2020 से नवंबर 2025 के बीच पिछले पांच वर्षों में सदन में तीन बार विधानसभा अध्यक्ष बदले।

इस बीच भाजपा के विजय कुमार सिन्हा, राजद के अवध बिहारी चौधरी और भाजपा के नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष रहे मगर इन तीनों में कोई भी दो वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया।

दो साल पूरा होने के पहले ही हर बार विधानसभा अध्यक्ष का चेहरा बदल गया। विजय कुमार सिन्हा एक वर्ष 272 दिन, अवध बिहारी चौधरी एक वर्ष 170 दिन और नंदकिशोर यादव एक वर्ष 287 दिनों तक विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे।