जनता राजनीतिक निर्णयों को अपने अनुकूल पटलटने में सक्षम : अवधबिहारी चौधरी

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज यानी सोमवार को शुरू हो गया है। सत्र आरंभ होने के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा, 'समय ने यह जवाब दिया है कि जनता समझदार होती है। उसे परिस्थिति को समझने में भले ही देर लग जाती है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करने में वह पूरी तरह सक्षम होती है।' विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि जनता सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले राजनीतिक निर्णयों को अपने अनुकूल पलटने की क्षमता रखती है। उनके निर्णयों का सामाजिक परिवर्तन की दिशा में दूरगामी असर भी होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वयस्क मताधिकार से प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में सामान्य जन की भागीदारी बढ़ी है, इस प्रणाली की आलोचना भी कम नहीं होती है। आलोचकों ने हमेशा इस पर आपत्ति व्यक्त की है। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था में अधिकांश लोग इतने अज्ञानी, अशिक्षित और अदूरदर्शी होते हैं कि वे सार्वजनिक नीतियों के निर्धारण में भाग लेने के योग्य नहीं माने जा सकते हैं, लेकिन समय ने इसका जवाब दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से यह निवेदन किया कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत अपनी बात सदन में रखें। सरकार हर विषय में उत्तर देने के लिए बाध्य होगी। यह संसदीय प्रणाली की खास विशेषता है कि कार्यपालिका सदन के प्रति जवाबदेह होती है। उन्होंने विधायकों से यह आग्रह भी किया कि वे सदन के माध्यम से जनता की तकलीफों को दूर करें।

Edited By: Deepti Mishra