Bihar Assembly: बिहार विधानसभा के नए सत्र से पहले प्रशासन सख्त, सुरक्षा का कड़ा पहरा; पटना में धारा 163 लागू

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा का पहला सत्र एक से पांच दिसम्बर तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। विधानसभा सत्र को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आठ सौ पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों के साथ आठ क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) सक्रिय रहेगी। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी।

बिहार विधानसभा के पहले सत्र को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने विधानसभा परिसर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी और आठ क्यूआरटी सक्रिय रहेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति या वाहन को विधानसभा और सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दें।

जिला प्रशासन ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को प्रतिदिन सत्र शुरू होने से एक घंटे पहले अपने स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और सत्र समाप्ति तक ड्यूटी पर बने रहने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई कि यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति परिसर में प्रवेश करता है तो संबंधित दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे।