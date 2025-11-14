बिहार विधानसभा चुनाव के फैसले का दिन आज, मंत्रियों से लेकर बाहुबलियों तक कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी जंग का आज फैसला आने वाला है। जनता के फैसले का पिटारा आज खुलने वाला है। सुबह 8 बजे से राज्यभर में वोटों की गिनती शुरू होगी। इसे लेकर प्रत्याशियों व समर्थकों में जहां बेचैनी है, वहीं लोगों में उत्सुकता है। परिणाम को लेकर विभिन्न पार्टियों के समर्थक दिल थाम कर बैठे हैं। दो चरणों में हुए मतदान के बाद अब यह तय होगा कि जनता ने इस बार किसे सत्ता की कुर्सी सौंपी है।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता ने जमकर मतदान किया है। पहले चरण में 121 सीटों पर 65.08% और दूसरे चरण में 69.20% वोटिंग दर्ज की गई थी। वहीं, एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त का अनुमान जताया गया है। लेकिन असली तस्वीर क्या है और मतदाताओं ने अगले पांच साल बिहार की सत्ता पर किसको बैठाने का निर्णय लिया है, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजों में कई दिग्गज नेताओं और बाहुबलियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा, कलाकारों और भोजपुरी स्टार ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजनीति में कलाकारों का जादू चलता है या नहीं?

NDA सरकार कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री मैदान में हैं। इनमें सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, झंझारपुर से नीतीश मिश्र, फुलपरास से शीला मंडल, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, हरसिद्धी से कृष्णनंदन पासवान, धमदाहा से लेशी सिंह और गया टाउन से डॉ. प्रेम कुमार सहित कई मंत्रियों के नाम शामिल है, जिन्हें बेसब्री से जनता के फैसले का इंतजार है।

इसके अलावा, सरकार के दोनों डिप्टी सीएम लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा और तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सम्राट चौधरी की राजनैतिक किस्मत दांव पर है। राजनीतिक परिवारों की अग्निपरीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में कई प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों की साख भी दांव पर लगी है। मांझी परिवार की बहू दीपा कुमारी, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता, आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद, गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन और गोपाल नारायण सिंह के पुत्र त्रिविक्रम सिंह चुनावी मैदान में हैं।

जमुई से अंतरराष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह का मुकाबला भी चर्चा में है। इसके अलावा, पटना के मोकामा की सीट भी पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां जदयू से बाहुबली अनंत सिंह उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी है। वीणा देवी राजद से चुनाव लड़ रही हैं।

महागठबंधन के दिग्गजों की परीक्षा महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव समेत कई वरिष्ठ नेता इस चुनाव में किस्मत का फैसला होने वाला है। इनमें अवध बिहारी चौधरी, रेणु कुशवाहा, आलोक मेहता, भाई वीरेन्द्र, और डॉ. रामानंद यादव जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं।

रघुनाथपुर से बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी चुनाव मैदान में हैं, जिनकी राजनैतिक किस्मत का फैसला आज होगा। पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई के सामने मुकेश कुमार को राजद प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है।