    Bihar Assembly: 'प्रेम' से पक्षधर होने की अपील कर गए ओवैसी की पार्टी के विधायक, निष्‍पक्षता को बता दिया गलत

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    Biha News: बिहार विधानसभा में AIMIM विधायक ने डॉ. प्रेम कुमार को मुबारकवाद दी। इस क्रम में कहा कि निष्‍पक्षता ही समाज की दुर्गत‍ि का कारण है। उन्‍होंन ...और पढ़ें

    विधानसभा अध्‍यक्ष डॉ. प्रेम कुमार और एआइएमआइएम विधायक अख्‍तरुल ईमान। सौ-एक्‍स

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: निष्‍पक्षता ठीक नहीं है। इसी कारण तो समाज की ये दुर्गत‍ि हो रही है। इसलिए अध्‍यक्ष जी आप पक्षधर बनिए। सत्‍य के पक्षधर। ये शब्‍द थे असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी एआइएमआइएम के प्रदेश अध्‍यक्ष व विधायक अख्‍तरुल ईमान के। 

    वे नए अध्‍यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के स्‍वागत में मंगलवार को बिहार विधानसभा में बोल रहे थे। उन्‍होंने अध्‍यक्ष को मुबारकवाद दी। इसके साथ ही 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार को भी बधाई दी।

    गहरी बातें बोल गए विधायक 

    अमौर से विधायक चुने गए ईमान ने अध्‍यक्ष को कहा-आपका नाम प्रेम है। चेहरे पर मुस्‍कान और शां‍ति‍ हमलोगों ने देखी है। नौवीं बार आपका चुना जाना इस बात का संकेत देता है कि जनता के दरम्‍यान आपने क‍ितनी जगह बनाई है। 

    AIMIM विधायक ने कहा कि आप हमारे अधिकारों के कस्‍टोडियन और मार्गदर्शक हैं। इस समय हमारे आपके सामने बड़ी चुनौती है। दरअसल इस वक्‍त विपक्ष बेहद कमजोर है। 

    कहीं ऐसा न हो क‍ि सत्‍ता पक्ष की ताकत की वजह से ब‍िहार के लोगों को नुकसान हो जाए। प्रेमचंद की पंच परमेश्‍वर की चर्चा करते हुए उन्‍होंने कहा कि पंच की कुर्सी पर बैठने वाला सगा-संबंधी नहीं देखता। केवल इंसाफ देखता है। 

    निष्‍पक्षता को बताया समाज की दुर्गत‍ि का कारण 

    विधायक ने समाज की दुर्दशा की चर्चा भी की। कहा कि समाज ने भौत‍िक तौर पर तरक्‍की कर ली है, लेक‍िन नैत‍िकता का पतन हुआ है। इसका असली कारण यह नहीं क‍ि लोग बुराइयों के पक्षधर हो गए हैं। 

    सबसे बड़ा कारण है कि लोग निष्‍पक्ष हो गए हैं। जिस निष्‍पक्षता को लोग अच्‍छा समझते हैं, दरअसल वह अच्‍छा नहीं होता। निष्‍पक्ष लोग कायर होते हैं।  

    समाज में सुधार तभी आएगा जब आम आदमी सत्‍य का पक्षधर हो जाए। आपसे यही अपेक्षा है कि आप सत्‍य के पक्षधर हो जाएं। राज्‍य को नई दिशा देने में आपकी भूमिका अहम होगी। 

     