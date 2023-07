मॉनसून सत्र का तीसरा दिन: सदन के बाहर महागठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन; तेजस्वी के मुद्दे पर फिर हंगामे के आसार

बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पिछले दो दिनों के दौरान सदन की कार्यवाही हंगामे और विरोध की भेंट चढ़ गई। नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर भाजपा लगातार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में मंगलवार को राज्य भर से आए शिक्षकों ने बिहार विधानमंडल का घेराव किया।

मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा पोर्टिको में प्रदर्शन करते भाजपा के नेता। जागरण

पटना, जागरण डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी सदन में तेजस्वी के मुद्दे पर हंगामे के आसार है। पिछले दो दिनों से सदन की कार्यवाही विरोध-प्रदर्शन और हो-हल्ला की भेंट चढ़ गई। सोमवार और मंगलवार को सदन की कार्यवाही सिर्फ 16-16 मिनट ही चल सकी। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले को लेकर भाजपा डिप्टी सीएम तेजस्वी से इस्तीफे की मांग कर रही है। सीबीआइ की चार्जशीट में तेजस्वी को आरोपित बनाने के बाद भाजपा लगातार तेजस्वी को उपमुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रही है। दो दिनों के दौरान सदन के बाहर से अंदर तक खूब हंगामा हुआ। मंगलवार को भाजपा के विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर किया। वहीं, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में मंगलवार को राज्य भर से आए शिक्षकों ने बिहार विधानमंडल का घेराव किया। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने कहा कि यह जानते हुए कि तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं, मुख्यमंत्री उन्हें बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। इसके पहले मंजू वर्मा, मेवालाल चौधरी, जीतन राम मांझी जैसे कई नेताओं से भ्रष्टाचार के मामले में वे इस्तीफा ले चुके हैं। भाजपा ने पूछा कि नीतीश कुमार की जीरो टालरेंस नीति कहां गई। अब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपी को बगल में बिठाने तक से परहेज नहीं। दूसरी ओर राजद ने भी सदन के बाहर मणिपुर हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार और भाजपा विरोधी नारे बुलंद किए। राजद के भाई वीरेंद्र समेत कई नेताओं ने विधानसभा परिसर में केंद्र सरकार विरोध में प्रदर्शन किया। राजद नेताओं का आरोप था मणिपुर जल रहा ह, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार मौन है।

