बिहार में हीमोफीलिया मरीजों के लिए बड़ी पहल, 26.34 करोड़ से खरीदी जाएगी नन-फैक्टर दवा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के उपचार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग ने ‘मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना’ को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत मरीजों को उपचार में उपयोगी नन-फैक्टर दवा उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

पहले साल दवा खरीद पर खर्च होंगे 26.34 करोड़ योजना के तहत हीमोफीलिया के उपचार में उपयोगी नन-फैक्टर दवा एमिसिज़ुमैब की खरीद की जाएगी। इसके लिए प्रथम वर्ष में 26 करोड़ 33 लाख 63 हजार 490 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के हीमोफीलिया मरीजों को जरूरी उपचार और दवा उपलब्ध कराना है।

स्वास्थ्य मंत्री बोले- मरीजों को नहीं होगी परेशानी स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों को आवश्यक दवा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मरीजों को उपचार के लिए किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।