बिहार के तीन अनुमंडलों में नए राजस्व अधिकारियों की तैनाती, विभाग ने जारी की अधिसूचना

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के तीन अनुमंडलों में नए राजस्व अधिकारियों की तैनाती की है। ये सभी अधिकारी बिहार राजस्व सेवा के हैं। विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

समस्तीपुर में पंकज कुमार झा को मिली नई जिम्मेदारी अधिसूचना के अनुसार पटना के अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार झा को समस्तीपुर का अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी बनाया गया है। उन्हें अब समस्तीपुर में राजस्व से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभालनी होगी।