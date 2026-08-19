बिहार के तीन अनुमंडलों में नए राजस्व अधिकारियों की तैनाती, विभाग ने जारी की अधिसूचना
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तीन अनुमंडलों में नए राजस्व अधिकारियों की तैनाती की है। पटना, मुंगेर और बारसोई से आए पंकज कुमार झा, पवन कुमार झा और विकास कुमार सिंह को क्रमशः समस्तीपुर, अरेराज और अररिया सदर की जिम्मेदारी मिली है।
HighLights
राजस्व विभाग ने बिहार के तीन अनुमंडलों में नए अधिकारी नियुक्त किए।
पंकज कुमार झा समस्तीपुर, पवन कुमार झा अरेराज के अधिकारी बने।
विकास कुमार सिंह अररिया सदर के अनुमंडल राजस्व अधिकारी नियुक्त।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के तीन अनुमंडलों में नए राजस्व अधिकारियों की तैनाती की है। ये सभी अधिकारी बिहार राजस्व सेवा के हैं। विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
समस्तीपुर में पंकज कुमार झा को मिली नई जिम्मेदारी
अधिसूचना के अनुसार पटना के अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार झा को समस्तीपुर का अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी बनाया गया है। उन्हें अब समस्तीपुर में राजस्व से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभालनी होगी।
अरेराज में पवन कुमार झा, अररिया सदर में विकास कुमार सिंह
मुंगेर के राजस्व अधिकारी सह कानूनगो पवन कुमार झा को अरेराज का अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी बनाया गया है।
वहीं बारसोई के अनुमंडल राजस्व अधिकारी विकास कुमार सिंह को अररिया सदर का अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
विभाग ने अधिकारियों को नई जिम्मेदारी के अनुसार कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है।