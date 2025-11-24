बिहार प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारी बने सीएम नीतीश कुमार के आप्त सचिव, तीन आइएएस को भी प्रमोशन

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा (BPS) के अधिकारी प्रमोद कुमार व कौशलेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) का आप्त सचिव बनाया गया है।

प्रमोद कुमार पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे थे। उनकी सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंपी गयी है। मुख्यमंत्री के आप्त सचिव के पद नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।

इसके अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कौशलेंद्र कुमार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आप्त सचिव बनाया गया है। वह फभी पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे थे। उनकी सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंपी गई है।

आनंद किशोर, के सेंथिल कुमार व श्रीनिवास बने अपर मुख्य सचिव

भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव के रूप में प्रोन्नति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की।

