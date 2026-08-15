स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 30 हजार भूमिहीन परिवारों को सरकार का तोहफा, आवास के लिए मिलेगी 3-3 डिसमिल जमीन
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार 30 हजार भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए तीन-तीन डिसमिल जमीन देगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 15 अगस्त को जिलों में विशेष शिविर लगाकर बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार राज्य के 30 हजार भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए तीन-तीन डिसमिल जमीन देगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इस जमीन का बंदोबस्ती प्रमाण देने के लिए 15 अगस्त को जिलों में शिविर का आयोजन किया गया है।
आयुक्त एवं जिला समाहर्ता को तैयारी का निर्देश दिया गया है। विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवारों को भूमि का अधिकार प्रदान करना सरकार की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
15 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में आयोजित राजकीय झंडोत्तोलन समारोह के बाद विशेष शिविर लगाकर चयनित लाभुकों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी लाभुकों के डिजिटल हस्ताक्षरित बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र पहले से ही अपलोड एवं सत्यापित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम की निगरानी करें।
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