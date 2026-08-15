स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 30 हजार भूमिहीन परिवारों को सरकार का तोहफा, आवास के लिए मिलेगी 3-3 डिसमिल जमीन

राज्य ब्यूरो, पटना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार राज्य के 30 हजार भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए तीन-तीन डिसमिल जमीन देगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इस जमीन का बंदोबस्ती प्रमाण देने के लिए 15 अगस्त को जिलों में शिविर का आयोजन किया गया है।

आयुक्त एवं जिला समाहर्ता को तैयारी का निर्देश दिया गया है। विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवारों को भूमि का अधिकार प्रदान करना सरकार की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।