बिहार की ग्रेजुएट बेटियों को सरकार का तोहफा, 10 सितंबर तक बैंक अकाउंट में आएंगे 50-50 हजार रुपये

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक संकाय में उत्तीर्ण करीब डेढ़ लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने दिसंबर, 2025 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डेटा सत्यापित कर लिया है।

जिन 2234 छात्राओं का डेटा अधूरा पाया गया है उसे सप्ताह भर में ठीक करने का निर्देश संबंधित विश्वविद्यालयों को दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि लाभुकों के बैंक खाते में भेजने की तैयारी हो रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने राशि की स्वीकृति दे दी है। 10 सितंबर तक आएंगे पैसे विभाग के अंतर्गत संचालित उच्च शिक्षा निदेशालय ने 17 विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक संकाय में उत्तीर्ण छात्राओं का डेटा का सत्यापन के बाद 10 सितंबर तक सभी लाभुकों के खाते में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।