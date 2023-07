Sawan Geet 2023: बिहार में सावन के गीतों की धूम, ट्रेंड कर रहे दो हफ्ते से लेकर 4 साल पुराने ये वीडियो

Bhojpuri Sawan Geet 2023 बिहार की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही है। यह अब लोगों तक अपनी पहुंच बनाने लगी है। सावन के महीने में कांवड़ लेकर निकलने वालों में भोजपुरी के सावन गीत काफी पंसद किए जा रहे हैं। यही वजह है कि दो सप्ताह से लेकर 4 साल तक पुराने वीडियो भी इन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं।

Sawan Geet 2023: बिहार में सावन के गीतों की धूम, ट्रेंड कर रहे ये वीडियो

Your browser does not support the audio element.