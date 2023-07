Bhagalpur Bridge: निर्माण कंपनी SP Singla ने ली जवाबहेदी, अपने खर्च पर ध्वस्त हिस्से को फिर से बनाने को तैयार

Bhagalpur Bridge Collapse अगुवानी घाट पुल का निर्माण करा रही कंपनी एसपी सिंगला ने पथ निर्माण विभाग को यह कहा है कि वह अपने खर्च पर पुल के ध्वस्त हुए सुपर स्ट्रक्चर को फिर से बनाने को तैयार है। हालांकि विभाग के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि पुल के नए सिरे से निर्माण के मामले में विभाग के स्तर पर अभी कोई निर्णय संभव नहीं है।

अगुवानी घाट पुल के ध्वस्त हिस्से को अपने खर्च पर बनाने को तैयार निर्माण कंपनी एसपी सिंगला। जागरण

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के बहुचर्चित भागलपुर ब्रिज के ध्वस्त हुए सुपर स्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, यह अभी तय नहीं हो पाया है। पुल के निर्माण को लेकर नए सिरे से निविदा होगी या फिर एसपी सिंगला को ही इसका जिम्मा मिलेगा, इसपर विभाग के स्तर पर निर्णय में अभी देरी है। इस बीच पुल का निर्माण करा रही कंपनी सिंगला ने पथ निर्माण विभाग को यह कहा है कि वह अपने खर्चे पर पुल के ध्वस्त हुए सुपर स्ट्रक्चर को फिर से बनाने को तैयार है। डिजायन की गड़बड़ी से पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरा, इसलिए कंपनी इसकी जवाबदेही ले रही है। लोकहित याचिका के निष्पादन के बाद ही कोई निर्णय हालांकि, विभाग के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि पुल के नए सिरे से निर्माण के मामले में विभाग के स्तर पर अभी कोई निर्णय संभव नहीं है। पुल के ध्वस्त होने के मामले में पटना उच्च न्यायालय में कई लोकहित याचिकाएं दाखिल की गयी हैं। सभी को एक साथ जोड़कर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान निर्माण कंपनी के वरीय अधिकारी भी न्यायालय में उपस्थित हो चुके हैं। न्यायालय द्वारा किस तरह का आदेश इस बारे में दिया जाएगा, इसकी अभी प्रतीक्षा हो रही है। निर्माण कंपनी को करनी होगी नुकसान की भरपाई जिस समय निर्माणाधीन अगुवानी घाट पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरा था, उसी समय पथ निर्माण विभाग ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई निर्माण कंपनी काे करनी है। निर्माण कंपनी को इस बारे में नोटिस भी जारी किया गया था। निर्माण कंपनी ने नोटिस का जवाब भी दे दिया है। सभी तरह की जांच हो गयी है पूरी पथ निर्माण विभाग द्वारा अगुवानी घाट पुल की स्ट्रक्चरल आडिट करायी जा चुकी है। पहली जांच आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने की है। दूसरी जांच पुल क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा की गयी है। जांच में यह बात समान है कि डिजायन की गड़बड़ी से पुल का सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ।

Edited By: Aditi Choudhary