वैध हथियारों की आड़ में चल रहा था 'खेल'? STF-बिहार पुलिस की छापेमारी में 4 हथियार बरामद, दो गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बाढ़(पटना)। बाढ़ थाना क्षेत्र के बॉसोबागी गांव में अवैध हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन की सूचना पर एसटीएफ और बाढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने चार हथियार बरामद किए और दो आरोपितों को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, एसटीएफ और बाढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बॉसोबागी गांव में वैध हथियारों की आड़ में अवैध हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है।

बरामद हथियारों में दो पिस्टल, एक 315 बोर की रायफल और एक डबल बैरल गन (डीबीबीएल) शामिल है। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई 17 सितंबर को मिली सूचना के बाद की गई।

सूचना के बाद बाढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने तत्काल संबंधित ठिकाने पर कार्रवाई की।

दो आरोपित गिरफ्तार, चार हथियार बरामद

छापेमारी के दौरान हथियार बरामद होने के साथ रणवीर कुमार (27) और राहुल कुमार (25) को गिरफ्तार किया गया। दोनों बॉसोबागी गांव के निवासी बताए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, बरामद दो पिस्टलों में एक पर ‘मेड इन इटली’ और दूसरी पर ‘मेड इन इंडिया’ अंकित है। पुलिस अब हथियारों से जुड़े दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

मृत व्यक्ति के नाम पर दर्ज थी रायफल और गन

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बरामद हथियारों में एक 315 बोर की रायफल और एक डीबीबीएल गन विनोद कुमार के नाम से लाइसेंसी थी।

पुलिस के अनुसार, विनोद कुमार की करीब 15 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद उनके नाम से दर्ज हथियारों को घर में रखे जाने के साथ दो पिस्टल रखने का मामला सामने आया है।

लाइसेंस और दस्तावेजों का सत्यापन जारी

मामले में बाढ़ थाना कांड संख्या 623/26, दिनांक 17 सितंबर 2026 के तहत आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी में राम प्रवेश गोप, राज कुमार गोप (मुखिया), राहुल कुमार और रणवीर कुमार को आरोपित किया गया है। पुलिस मामले की जांच के साथ बरामद हथियारों के लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है।

पुलिस जांच से सामने आएगी पूरी तस्वीर

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दो पिस्टल कहां से आए और लाइसेंसी हथियार मृत व्यक्ति के नाम पर दर्ज होने के बावजूद किसके कब्जे में रखे गए थे।

हथियारों के संबंध में दस्तावेजों के सत्यापन और जांच पूरी होने के बाद मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।