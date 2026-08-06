BPSC पेपर लीक में बड़ा खुलासा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का कर्मी EOU की रडार पर; मुंबई से पटना लाकर शुरू हुई पूछताछ

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) से गिरफ्तार तकनीकी सहायक रोशन कुमार से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पूछताछ शुरू कर दी है। विशेष टीम उसे मुंबई से पटना लेकर पहुंची है।

आंसर-की कैसे पहुंची, यही सबसे बड़ा सवाल ईओयू को शुक्रवार तक रोशन की रिमांड मिली है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले रोशन के पास आंसर-की कैसे पहुंची और इस पूरे नेटवर्क में किन-किन लोगों की भूमिका रही।