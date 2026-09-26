रविवार खुले रहेंगे बैंक, निपटा लें जरूरी काम; 28 से 30 सितंबर की हड़ताल में UPI-इंटरनेट बैंकिंग से मिलेगा सहारा

जागरण संवाददाता, पटना। अगर बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम लंबित है तो उसे टालने के बजाय आज ही निपटा लें। यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर 28, 29 और 30 सितंबर को सरकारी बैंकों में हड़ताल प्रस्तावित है। इससे पहले ग्राहकों को राहत देने के लिए रविवार को सरकारी बैंकों की शाखाएं खुली रहेंगी।

आरबीआइ के निर्देश के अनुसार रविवार को सभी सरकारी बैंकों को शाखाएं खोलने को कहा गया है। हड़ताल के दौरान ग्राहकों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। जिन ग्राहकों का जरूरी बैंकिंग काम शनिवार तक नहीं हो पाया है, वे रविवार को शाखा जाकर उसे पूरा करा सकते हैं।

हड़ताल के दौरान निजी बैंकों से भी कर सकेंगे काम सरकारी बैंकों की हड़ताल के दौरान निजी क्षेत्र के बैंक खुले रहेंगे। ऐसे में जिन ग्राहकों का काम निजी बैंक से संबंधित है, वे हड़ताल के दिनों में भी बैंकिंग जरूरतें पूरी कर सकते हैं।

इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआइ जैसी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि शाखा से जुड़े जरूरी काम हड़ताल शुरू होने से पहले निपटा लेना सुविधाजनक रहेगा। पांच-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग यूएफबीयू की ओर से पांच-दिवसीय बैंकिंग कार्य सप्ताह तत्काल लागू करने समेत बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग की जा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर 28 से 30 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है। लगातार तीन दिनों की हड़ताल के कारण शाखा आधारित बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। आज ही निपटा लें नकद और चेक से जुड़े काम ग्राहकों के लिए जरूरी है कि नकद निकासी, चेक जमा, खाते से जुड़े जरूरी कार्य और अन्य शाखा-आधारित काम हड़ताल से पहले निपटा लें। लगातार छुट्टी और हड़ताल के कारण शाखाओं पर काम का दबाव बढ़ सकता है।