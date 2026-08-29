पटना में 25 लाख से अधिक का लोन न चुकाने वालों पर शिकंजा, डीएम ने मांगी डिफाल्टरों की लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। बैंक से लाखों का कर्ज लेकर उसे जानबूझ कर नहीं चुकाने वालों पर अब जिला प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द 25 लाख या उससे अधिक का कर्ज जानबूझ कर नहीं चुका रहे हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराएं।

सूची मिलने के बाद नीलाम पत्र वाद दायर कर इन लोगों से कर्ज की वसूली की जाएगी। इसके साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के डिफाल्टरों की सूची भी मांगी गई है ताकि नियमानुसार रिकवरी की जा सके। डीएम कुंदन कुमार के निर्देश पर उप विकास आयुक्त शुभम कुमार ने शुक्रवार को जिला परामर्शदात्री समिति व जिलास्तरीय समीक्षा समिति की संयुक्त बैठक में बैंकों के कामकाज की समीक्षा के क्रम में ये निर्देश दिए। बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अभिषेक समेत जिले के 34 बैंकों के जिला समन्वयक शामिल थे।

जमा राशि का 70 प्रतिशत तक ऋण के रूप में दे बैंक जिले का सीडी रेशियो (नकद-जमा अनुपात) प्रदेश के औसत 58 प्रतिशत के बजाय 50.04 प्रतिशत होने पर चिंता जताई गई। डीडीसी ने इसे आदर्श स्थिति 70 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए ठोस पहल करने को कहा।

भारतीय स्टेट बैंक का सीडी रेशियो सबसे कम होने के कारण उसे विशेष सुधार करने को कहा गया। डीडीसी ने कहा कि बैंकों में जमा राशि का अधिक से अधिक हिस्सा ऋण के रूप में किसानों, उद्यमियों, युवाओं व जरूरतमंदों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

1.19 लाख करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य वार्षिक साख योजना 2026-27 के तहत जिले में करीब 1.19 लाख करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य है। पहली तिमाही में बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक पाई गई लेकिन निजी बैंकों को प्रदर्शन में और सुधार लाने के साथ पात्र लाभुकों को अधिक से अधिक ऋण देने का निर्देश दिया गया। जिले में 34 बैंकों की 1011 शाखाएं हैं।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि बैंकों व जिला प्रशासन के बेहतर समन्वय से ऋण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव है। बैंकों को एक ओर पात्र लोगों को समय पर ऋण देने और दूसरी ओर लंबित ऋणों की वसूली पर समान रूप से ध्यान देने का निर्देश दिया गया।

जिले की 309 पंचायतों में बैंक सखी के माध्यम से इस वर्ष में 14 हजार जीविका दीदी के बैंक खाते खोलने की दिशा में तेजी लाने को कहा गया। इसके अलावा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) व बैंक समन्वयक के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया।

बैठक में ऋण वितरण, वसूली, कृषि व पशुपालन ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम सूर्य घर, जीविका के बैंक खाते, पीएमईजीपी और पीएमएफएमई समेत विभिन्न योजनाओं की बैंकवार समीक्षा की गई। पशुपालन ऋण व पीएम सूर्य घर के लिए कर्ज रियायत पशुपालन विभाग से बैंकों को भेजे गए लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने को कहा गया। हर 15 दिन पर बैंक व पशुपालन विभाग संयुक्त बैठक कर बैंकवार लंबित आवेदनों की समीक्षा करेंगे ताकि पात्र किसानों को पशुपालन के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

इसके अलावा पीएम सूर्य घर योजना के गैर-बीपीएल परिवारों को तीन किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने के लिए ऋण देने में सिविल स्कोर की जांच को जरूरी नहीं मानने का निर्देश दिया गया है। बैंकों को पात्र आवेदकों को अनावश्यक परेशानी नहीं होने देने और ऋण की सहज व त्वरित रखने को कहा गया है।