जागरण संवाददाता, पटना। Auspicious Time for Marriage: एक बार फिर शहनाई की गूंज सुनाई देने लगेगी। घरों में मंगल गीत गाये जाएंगे। सड़कों पर उत्‍साह में नाचते बरात‍ियों और सजे-धजे दूल्‍हे दिखाई देंगे।

दरअसल अब शुभ मुहूर्त करीब आ गया है। इस वर्ष शादी-विवाह का शुभ मुहूर्त फरवरी माह से शुरू होगा। शुक्र ग्रह एक फरवरी को उदित होंगे। इसके बाद 5 फरवरी से 12 दिसंबर तक कुल 59 शुभ मुहूर्त रहेंगे।

ज्योतिषाचार्य पीके युग के अनुसार विवाह के लिए गुरु और शुक्र ग्रह का उदित होना आवश्यक होता है। इन दोनों में से कोई एक भी ग्रह अस्त अवस्था में होता है, तो विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं बनते है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष सबसे अधिक शुभ मुहूर्त फरवरी में हैं। इस महीने में कुल 12 लग्न हैं। इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून में आठ-आठ मुहूर्त रहेंगे। वहीं जुलाई, नवंबर में चार-चार और दिसंबर में सात शुभ मुहूर्त हैं।