Bihar Election 2025: अररिया जिले में पांच सीटों पर कांटे की टक्कर, जोकीहाट में त्रिकोणीय मुकाबला

प्रशांत पराशर, अररिया। जिले की छह विधानसभा सीट के लिए मंगलवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पिछले चुनाव में यहां तीन सीट फारबिसगंज, नरपतगंज और सिकटी से भाजपा, रानीगंज से जदयू, जोकीहाट से एआईएमआईएम और अररिया से कांग्रेस जीती थी। इस बार जोकीहाट को छोड़ पांच सीट पर दोनों गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला के आसार हैं, जबकि जोकीहाट में मुकाबला बहुकोणीय है।

फारबिसगंज सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के मनोज विश्वास और भाजपा के सिटिंग विधायक विद्यासागर केसरी के बीच है। यहां एमवाई समीकरण जहां एक साथ रहा, वहीं अतिपिछड़ा वोट में भी सेंधमारी की बात कही जा रही है। नरपतगंज में भी मुख्य मुकाबला भाजपा की देवंती यादव और राजद के मनीष यादव के बीच ही है। सिकटी से भाजपा के सिटिंग विधायक व मंत्री विजय कुमार मंडल और वीआईपी से हरिनारायण प्रमाणिक मैदान में हैं। विजय कुमार मंडल पिछले दो बार से विधायक हैं। क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ के कारण वे मजबूत स्थिति में हैं।

जोकीहाट से राजद से शाहनवाज आलम, जदयू से पूर्व मंत्री मंजर आलम, जनसुराज से पूर्व सांसद सरफराज आलम और एआईएमआईएम से मुर्शीद आलम हैं। यहां मुकाबला बहुकोणीय है। यहां से स्व तसलीमुद्दीन के दोनों पुत्र शाहनवाज आलम और सरफराज आलम मैदान में हैं। यह सीट पिछली बार एआईएमआईएम के खाते में गई थी और शाहनवाज जीते थे, इस बार वे राजद प्रत्याशी हैं। यहां मुस्लिम वोट में बिखराव और हिेंदू वोट की गोलबंदी ही जीत का कारण बनेगा।