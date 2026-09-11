आरा में पुलिस से भिड़े राजद नेता, बोले- नेतागिरी करनी है तो वर्दी उतारकर आइए; वीडियो वायरल
भोजपुर जिले के आरा में पुलिस और राजद नेता के बीच नोकझोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस और राजद नेता के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल।
बाढ़ में डूबे युवक के मुआवजे की मांग पर सड़क जाम।
राजद नेता ने पुलिस को 'वर्दी उतारकर नेतागिरी करने' की चुनौती दी।
जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले में पुलिस और राजद नेता के बीच नोकझोंक का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौंटा का बताया जा रहा है। इसमें पुलिस और राजद नेता आमने-सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि, दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग पर सड़क जाम
दरअसल, आरा में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौंटा मोड़ के समीप सिन्हा-सरैया रोड पर करीब डेढ़ घंटे तक बवाल हुआ।
आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर आवागमन बाधित कर दिया। इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई नोकझोंक
सड़क जाम के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक होने लगी। इसी दौरान प्रसारित वीडियो में एक राजद नेता पुलिस से कहते नजर आ रहे हैं, "नेतागिरी करनी है तो वर्दी उतारकर आ जाइए।" वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है।
सीओ के पहुंचने के बाद खत्म हुआ जाम
बाद में सीओ के मौके पर पहुंचने और मृतक की पत्नी को चार लाख रुपये का चेक दिए जाने के बाद सड़क जाम समाप्त हुआ।
प्रशासन की ओर से मुआवजा दिए जाने के बाद लोगों ने सड़क से हटकर आवागमन सामान्य होने दिया। इसके साथ ही करीब डेढ़ घंटे से चल रहा विरोध समाप्त हो गया।
दो दिन पहले बाढ़ के पानी में डूबने से हुई थी मौत
जानकारी के अनुसार, पिरौंटा गांव निवासी स्व. जलेश्वर पासवान के 34 वर्षीय पुत्र तपेश्वर पासवान की दो दिन पूर्व बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई थी।
घटना के बाद स्वजन और स्थानीय लोग मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए थे। इसी मांग को लेकर शुक्रवार को सिन्हा-सरैया रोड पर जाम लगाया गया था।
प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं
पुलिस और राजद नेता के बीच कथित नोकझोंक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में कही गई बातों को लेकर चर्चा है, लेकिन दैनिक जागरण इस प्रसारित वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।