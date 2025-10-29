Language
    पटना में फेसबुक पर राजनीतिक प्रचार करना पड़ा महंगा, आंगनबाड़ी सेविका बर्खास्त

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:57 AM (IST)

    दानापुर में एक आंगनबाड़ी सेविका को फेसबुक पर राजद प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आचार संहिता उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई की। सेविका ने रीतलाल राय के पक्ष में प्रचार किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    आंगनबाड़ी सेविका की बर्खास्तगी: फेसबुक पर राजनीतिक प्रचार बना कारण

    जागरण संवाददाता, पटना। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत एक आंगनबाड़ी सेविका को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सेवा से मुक्त कर दिया गया है। दानापुर के निर्वाची पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने यह कार्रवाई की।

    दानापुर के आदर्श कालोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका कुमारी रंजना पति मृत्युंजय यादव ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रत्याशी रीतलाल राय के पक्ष में प्रचार-प्रसार किया था। इस वीडियो को एक चैनल ने रिकॉर्ड किया था।

    इस वीडियो को राजद प्रत्याशी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से साझा किया गया था। उक्त वीडियो का लिंक व संबंधित प्रमाण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंचलाधिकारी दानापुर ने 23 अक्टूबर खगौल में इस बाबत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    इसके बाद निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने जांच में पाया कि कुमारी रंजना का यह कृत्य बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर कार्रवाई करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने श्रीमती रंजना को सेवा से मुक्त करने का आदेश जारी किया है।

    जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनावी अवधि में किसी भी सरकारी या अर्धसरकारी कर्मी द्वारा किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करना आचार संहिता का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।