    बाहुबली अनंत सिंह की वापसी या वीणा देवी को मिलेगा मौका; Exit Poll ने क्यों चौंकाया?

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:10 PM (IST)

    Bihar Exit Poll बिहार में बाहुबली अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच कांटे की टक्कर है। हालिया एग्जिट पोल ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है, जिसमें दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई गई है। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, और अंतिम परिणाम जनता के फैसले पर निर्भर करेगा।

     Exit Poll ने अनंत सिंह को बताया आगे

    राधा कृष्ण, पटना। बिहार की राजनीति इस बार भी दिलचस्प मोड़ पर है। JVC Exit Poll 2025 ने इस क्षेत्र के मतदाताओं की मंशा को लेकर सबको चौंका दिया है। चुनावी रुझानों के अनुसार, बाहुबली नेता अनंत सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं, उनके प्रतिद्वंदी, आरजेडी की ओर से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, इस बार की रेस में पीछे नजर आ रही हैं। इन आंकड़ों ने स्थानीय राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं।

    वीणा देवी की बढ़ सकती है मुश्किले

    अनंत सिंह की वापसी की संभावना को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता और जमीन पर मजबूत पकड़ उन्हें इस चुनाव में मजबूती दे रही है।

    पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र में किए गए विकास कार्य और मतदाताओं के बीच उनकी सक्रियता ने उनके समर्थन में बढ़ोतरी की है।

    दूसरी ओर, वीणा देवी को अपने late पति की राजनीतिक विरासत को मजबूत करना था, लेकिन अब रुझान उनके पक्ष में कम दिखाई दे रहे हैं।

    अनंत सिंह को लगभग 52-55 प्रतिशत मत मिलने की संभावना

    Exit Poll के आंकड़ों के अनुसार अनंत सिंह को लगभग 52-55 प्रतिशत मत मिलने की संभावना है, जबकि वीणा देवी के लिए यह आंकड़ा 35-38 प्रतिशत तक सीमित दिख रहा है। यह अंतर उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

    स्थानीय मतदाता विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर अनंत सिंह को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि वीणा देवी की टीम उम्मीद कर रही है कि अंतिम दौर में मतदाताओं का रुझान बदल सकता है।

    विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी आंकड़े अभी रुझानों को दर्शाते हैं, और आधिकारिक परिणाम आने तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी।

    रिजल्ट का इंतजार

    दोनों पक्षों की चुनावी टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में वोटिंग को लेकर तैयार हैं और जनता की निगाहें अब इस निर्णायक मुकाबले पर टिकी हुई हैं।

    इस बार का मुकाबला केवल दो नेताओं के बीच नहीं, बल्कि विकास और राजनीतिक विरासत के बीच की जंग भी साबित होगा।

    Exit Poll ने इस संघर्ष को और रोमांचक बना दिया है, और अब सभी की निगाहें अंतिम परिणाम पर टिकी हैं।