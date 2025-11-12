बाहुबली अनंत सिंह की वापसी या वीणा देवी को मिलेगा मौका; Exit Poll ने क्यों चौंकाया?

राधा कृष्ण, पटना। बिहार की राजनीति इस बार भी दिलचस्प मोड़ पर है। JVC Exit Poll 2025 ने इस क्षेत्र के मतदाताओं की मंशा को लेकर सबको चौंका दिया है। चुनावी रुझानों के अनुसार, बाहुबली नेता अनंत सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं, उनके प्रतिद्वंदी, आरजेडी की ओर से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, इस बार की रेस में पीछे नजर आ रही हैं। इन आंकड़ों ने स्थानीय राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं।

वीणा देवी की बढ़ सकती है मुश्किले अनंत सिंह की वापसी की संभावना को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता और जमीन पर मजबूत पकड़ उन्हें इस चुनाव में मजबूती दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र में किए गए विकास कार्य और मतदाताओं के बीच उनकी सक्रियता ने उनके समर्थन में बढ़ोतरी की है। दूसरी ओर, वीणा देवी को अपने late पति की राजनीतिक विरासत को मजबूत करना था, लेकिन अब रुझान उनके पक्ष में कम दिखाई दे रहे हैं। अनंत सिंह को लगभग 52-55 प्रतिशत मत मिलने की संभावना Exit Poll के आंकड़ों के अनुसार अनंत सिंह को लगभग 52-55 प्रतिशत मत मिलने की संभावना है, जबकि वीणा देवी के लिए यह आंकड़ा 35-38 प्रतिशत तक सीमित दिख रहा है। यह अंतर उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।