Anant Singh: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत सिंह, मोकामा हत्या कांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी

जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व विधायक और मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। 30 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

बता दें कि मोकामा में दुलारचंद हत्या मामले में शनिवार की देर रात पटना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक व मोकामा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। इस बात की पुष्टि एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने की थी।