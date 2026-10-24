JDU से निष्कासन के बाद भी अनंत सिंह के आवास पर जश्न, रात में जमकर हुई आतिशबाजी; क्या नई पार्टी बनाएंगे छोटे सरकार?

डिजिटल डेस्क, पटना। जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद आमतौर पर किसी नेता के खेमे में मायूसी छा सकती है।

लेकिन मोकामा विधायक अनंत सिंह के आवास का नजारा कुछ अलग ही दिखा। पार्टी की कार्रवाई के बाद जहां राजनीतिक हलकों में हलचल थी, वहीं पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर शनिवार रात जमकर आतिशबाजी हुई।

समर्थकों ने जश्न मनाया और इस दौरान अनंत सिंह के अगले राजनीतिक कदम को लेकर भी चर्चाएं होती रहीं। जदयू ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करते हुए दोनों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

इसके साथ ही अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की गई है। इस कार्रवाई के बावजूद उनके आवास पर जश्न का माहौल रहा। नीतीश कुमार की जानकारी के बिना कार्रवाई होने का दावा अनंत सिंह के आवास पर मौजूद कुछ समर्थकों का कहना था कि पार्टी की यह कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जानकारी के बिना की गई है। समर्थकों ने तर्क दिया कि अनंत सिंह हमेशा नीतीश कुमार और निशांत कुमार के प्रति अपनी आस्था जताते रहे हैं। उन्होंने कभी उनके खिलाफ बयान नहीं दिया। उन्‍होंने केवल नीरज कुमार का विरोध किया। विधान परिषद चुनाव में जीत की उम्मीद भी जश्न की वजह? आवास पर जश्न के पीछे समर्थक विधान परिषद चुनाव को भी एक वजह बता रहे हैं। उनका कहना था कि अनंत सिंह ने जिस प्रत्याशी का समर्थन किया है, उसकी जीत तय है।