बदल गया अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस का नंबर, कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़े; देखें लिस्ट
रेलवे ने अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर में बदलाव किया है, अब यह 12507/12508 नंबर से चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार-लौकह ...और पढ़ें
HighLights
अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर बदला गया।
आनंद विहार-लौकहा बाजार स्पेशल के 31 फेरे बढ़े।
श्रावणी मेला और पटना-अहमदाबाद स्पेशल के भी फेरे बढ़े।
जागरण संवाददाता, पटना। परिचालनिक सुगमता के लिए रेलवे ने अमृतसर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर में बदलाव किया है। उत्तर रेलवे से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में ट्रेन के प्राथमिक रख-रखाव की जिम्मेदारी स्थानांतरित होने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 12407 न्यू जलपाईगुड़ी-अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस अब से परिवर्तित ट्रेन संख्या 12507 से चलेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 12408 अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन अब 12508 नंबर से किया जाएगा।
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन के नंबर में यह बदलाव प्राथमिक रख-रखाव की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण किया गया है। यात्रियों को टिकट बुकिंग, यात्रा की योजना और रेलवे से संबंधित जानकारी लेते समय नए ट्रेन नंबर का ध्यान रखना होगा।
स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार, श्रावणी मेला स्पेशल के भी छह फेरे बढ़े
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। इसके तहत आनंद विहार-लौकहा बाजार स्पेशल के 31 अतिरिक्त फेरे, जबकि दानापुर-भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल के छह अतिरिक्त फेरे चलाए जाएंगे। इसके अलावा पटना-अहमदाबाद स्पेशल के भी अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया गया है।
लौकहा बाजार स्पेशल के 31 फेरे बढ़े
गाड़ी संख्या 04014/04013 आनंद विहार-लौकहा बाजार-आनंद विहार स्पेशल अब 31 अतिरिक्त फेरों के साथ चलेगी। आनंद विहार से यह ट्रेन 15 सितंबर तक और लौकहा बाजार से 16 सितंबर तक प्रतिदिन चलेगी।
यह ट्रेन झंझारपुर, सकरी, शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, गोरखपुर और लखनऊ के रास्ते चलेगी। विस्तारित अवधि में इसका समय, ठहराव और रेक संरचना पूर्ववत रहेगी।
श्रावणी मेला स्पेशल के छह फेरे बढ़े
गाड़ी संख्या 03234/03233 दानापुर-भागलपुर-दानापुर श्रावणी मेला स्पेशल के परिचालन में छह अतिरिक्त फेरे जोड़े गए हैं। दानापुर से यह स्पेशल 13 से 18 अगस्त तक और भागलपुर से 14 से 19 अगस्त तक प्रतिदिन चलेगी। ट्रेन पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किउल और सुलतानगंज के रास्ते चलेगी।
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पटना-अहमदाबाद के भी अतिरिक्त फेरे
पटना और अहमदाबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का भी अतिरिक्त परिचालन होगा। गाड़ी संख्या 09447 अहमदाबाद-पटना स्पेशल 19 अगस्त को अहमदाबाद से पटना आएगी।
वहीं, गाड़ी संख्या 09448 पटना-अहमदाबाद स्पेशल 14 और 21 अगस्त को पटना से चलेगी। इससे यात्रियों को इन मार्गों पर अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी।