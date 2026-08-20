बिहार से अहमदाबाद जाने वालों के लिए खुशखबरी, भागलपुर से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस; ये है रूट और तारीख

जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने पटना-अहमदाबाद के बीच चल रही क्लोन स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का फैसला किया है। अब यह ट्रेन भागलपुर-अहमदाबाद-भागलपुर साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलेगी।

26 अगस्त से अहमदाबाद और 28 अगस्त से भागलपुर से शुरुआत

गाड़ी संख्या 19423/19424 के रूप में नई अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। अहमदाबाद से यह ट्रेन 26 अगस्त से प्रत्येक बुधवार को चलेगी। वहीं भागलपुर से 28 अगस्त से हर शुक्रवार को रवाना होगी।