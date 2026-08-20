बिहार से अहमदाबाद जाने वालों के लिए खुशखबरी, भागलपुर से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस; ये है रूट और तारीख
रेलवे ने पटना-अहमदाबाद क्लोन स्पेशल ट्रेन को भागलपुर-अहमदाबाद-भागलपुर साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया है। यह ट्रेन 26 अगस्त से अहमदाबाद और 28 अगस्त से भागलपुर से चलेगी, जिससे बिहार-गुजरात के यात्रियों को नया विकल्प मिलेगा।
HighLights
क्लोन स्पेशल ट्रेन अब अमृत भारत एक्सप्रेस बनी।
26 अगस्त से अहमदाबाद, 28 अगस्त से भागलपुर से चलेगी।
बिहार-गुजरात यात्रियों को मिलेगा नया साप्ताहिक ट्रेन विकल्प।
जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने पटना-अहमदाबाद के बीच चल रही क्लोन स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का फैसला किया है। अब यह ट्रेन भागलपुर-अहमदाबाद-भागलपुर साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलेगी।
26 अगस्त से अहमदाबाद और 28 अगस्त से भागलपुर से शुरुआत
गाड़ी संख्या 19423/19424 के रूप में नई अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। अहमदाबाद से यह ट्रेन 26 अगस्त से प्रत्येक बुधवार को चलेगी। वहीं भागलपुर से 28 अगस्त से हर शुक्रवार को रवाना होगी।
भागलपुर से अहमदाबाद तक इन प्रमुख स्टेशनों से गुजरेगी ट्रेन
यह साप्ताहिक ट्रेन किउल, मोकामा और पटना के रास्ते आगे जाएगी। इसके बाद डीडीयू, सूबेदारगंज और टुंडला समेत कई प्रमुख स्टेशनों से होकर अहमदाबाद पहुंचेगी।
कोटा, रतलाम और छायापुरी रूट के यात्रियों को भी फायदा
ट्रेन का रूट सवाई माधोपुर और कोटा से होकर गुजरेगा। इसके बाद रतलाम और छायापुरी के रास्ते यात्रियों को अहमदाबाद तक सफर की सुविधा मिलेगी। इस नई ट्रेन से बिहार और गुजरात के बीच यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
22 कोच के साथ चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस
ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। इनमें दो एलएसएलआरडी और एक पैंट्री कार शामिल होगी। इसके अलावा 11 साधारण द्वितीय श्रेणी और आठ शयनयान श्रेणी के कोच लगाए गए हैं।
बिहार से गुजरात जाने वालों के लिए बढ़ेगा सफर का विकल्प
नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होने से बिहार के यात्रियों को अहमदाबाद जाने के लिए एक और नियमित ट्रेन मिल जाएगी।
खासकर भागलपुर, किउल, मोकामा और पटना के यात्रियों को इस नई रेल सेवा का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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