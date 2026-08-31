Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पानी पर अब नहीं होगी तकरार! शाह की पहल से सुलझे दशकों पुराने विवाद, इस साल हुए 4 ऐतिहासिक जल समझौते

By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
Updated: Mon, 31 Aug 2026 09:10 PM (IST)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे समझौते को 'टीम भारत' की परिकल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

अमित शाह की पहल पर बिहार-झारखंड सोन नदी जल विवाद का ऐतिहासिक समाधान (ANI)

अमित शाह की पहल पर बिहार-झारखंड सोन नदी जल विवाद का ऐतिहासिक समाधान (ANI)

HighLights

  1. बिहार-झारखंड सोन नदी जल बंटवारा समझौता, अमित शाह ने सराहा।

  2. केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे 'टीम भारत' का उत्कृष्ट उदाहरण कहा।

  3. दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे समझौता के उपरांत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टीम भारत की परिकल्पना और सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। देश के सभी राज्यों का अलग अलग अस्तित्व तो है ही, मगर भारत के परिप्रेक्ष्य में सभी राज्य टीम भारत बनकर आगे बढ़ें, तो कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका निराकरण न हो सके।

इस वर्ष अभी तक विभिन्न राज्यों के बीच यह चौथा जल समझौता है जिससे सिंचाई, ग्रामीण विकास एवं पेयजल के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि होगी।

दोनों राज्यों के एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र, किसानों, ग्रामीण क्षेत्र एवं पीने के जल की समस्या का हमेशा के लिए आज निराकरण हो गया है।

समझौते से बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना की बड़ी आबादी के लिए पीने के पानी और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही, झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा।

विदित हो कि शाह की पहल पर अंतरराज्यीय परिषद के माध्यम से विभिन्न राज्यों के बीच कई दशकों से लंबित जल विवादों का समाधान निकाला जा रहा है, इस वर्ष अब तक चार ऐतिहासिक समझौते हो चुके हैं।

सात जुलाई, 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ।

यह समझौता मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के लागत साझाकरण के मुद्दों से जुड़े दीर्घकालिक विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर है।

29 जून, 2026 को शाह की उपस्थिति में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 एमसीएम पानी यमुना नहर से तीन भूमिगत पाइपलाइंस के जरिए राजस्थान तक पहुंचेगा।

इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइन के ज़रिए राजस्थान के हिस्से का यमुना का पानी पहुंचाना है। इससे राजस्थान, अपर यमुना बेसिन के इस्तेमाल लायक सतही पानी के बंटवारे पर 1994 के समझौते के तहत मिले पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा।

इस परियोजना से राजस्थान के सूखे और कम बारिश वाले इलाकों में पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति होगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा।

16 जून, 2026 को शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित ‘किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना’ पर संबंधित राज्यों में सहमति बनी। बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान “किशाऊ बहु-उद्देशीय परियोजना” के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर सहमत हुए।

किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना के संबंध में जल घटक के कार्य का 90 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10 प्रतिशत राशि का वित्तीय भार छह राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक के हिस्से की लागत को साझा करने के एवज में हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित पानी को दिल्ली और राजस्थान को देने पर सहमति बनी।

यह भी पढ़ें- बिहार-झारखंड का 25 साल पुराना जल विवाद खत्म, अमित शाह की मौजूदगी में सोन नदी बंटवारे पर बनी सहमति