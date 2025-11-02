Language
    'किडनैपिंग, रंगदारी और मर्डर...तेजस्वी की सरकार में बनेंगे तीन नए मंत्रालय', मुजफ्फरपुर में बोले अमित शाह

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:29 PM (IST)

    पटना: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू के बेटे सीएम बने तो अपहरण, वसूली और हत्या के मंत्रालय बनेंगे। नीतीश-मोदी सरकार बाढ़-मुक्त बिहार के लिए नया मंत्रालय बनाएगी। शाह ने वंशवाद की राजनीति पर भी हमला किया और एनडीए की जीत का विश्वास जताया।

    अमित शाह का राजद पर हमला

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद पर जोरदार हमला बोला।

    उन्होंने कहा कि अगर लालू का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, तो तीन नए डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे - एक किडनैपिंग के लिए, एक जबरन वसूली के लिए, और एक मर्डर के लिए।

    अमित शाह ने कहा कि अगर नीतीश-मोदी गठबंधन सत्ता में आता है, तो बाढ़-मुक्त बिहार के लिए एक नया मंत्रालय बनाया जाएगा। हमारी सरकार बिहार को सुरक्षित, विकसित और दशकों से चली आ रही समस्याओं से मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    अमित शाह ने कहा कि लालू यादव अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन दोनों पद खाली नहीं हैं। बिहार के लोग एक बार फिर स्थिरता और विकास के लिए नीतीश-मोदी के नेतृत्व वाले NDA को आशीर्वाद देंगे।

