बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में IED धमाके को लेकर अलर्ट, आज सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे पंडित धीरेंद्र

Alert For IED Blast In Program Of Bageshwar Baba बागेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश के कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट रहेगा। जिला दंडाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में पूर्व की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा सतर्कता बरतने को कहा है।