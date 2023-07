मुहर्रम पर अलर्ट: बिना लाइसेंस नहीं निकाल सकेंगे जुलूस, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, ADG ने दी यह चेतावनी

Alert on Muharram In Bihar पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि मुहर्रम को लेकर जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। लाठी व महिला बल के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ अतिरिक्त बलों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है।

मुहर्रम पर अलर्ट, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द

Your browser does not support the audio element.