पटना सहित 20 शहरों की हवा प्रदूषित, 186 पहुंचा समनपुरा का AQI
शनिवार को पटना समेत बिहार के 20 शहरों की हवा प्रदूषित रही, जिसमें समनपुरा का AQI 186 दर्ज किया गया। कटिहार, बेतिया जैसे कुछ जिलों में हवा संतोषजनक रही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। पटना सहित 20 शहरों की हवा शनिवार को प्रदूषित रही। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 139 एवं अररिया का 185 दर्ज किया गया। पटना के समनपुरा में सर्वाधिक 186 एक्यूआइ दर्ज हुआ। गांधी मैदान और तारामंडल के आसपास की हवा मध्यम श्रेणी की रही।
हालांकि, प्रदेश के कई जिलों की हवा (Pollution News) संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें कटिहार 95, बेतिया 90, मोतिहारी 91, छपरा 88, पूर्णिया 70 शामिल हैं। मध्यम श्रेणी का प्रदूषित शहरों में सासाराम का 174, आरा का 148, बक्सर 146, हाजीपुर 150, मुंगेर 129, बेगूसराय 126, मुजफ्फरपुर 123, गया 118, भागलपुर 110, बिहारशरीफ 108, राजगीर 107, किशनगंज 106 और औरंगाबाद 102 एक्यूआइ दर्ज किया गया।
ठंड के दिनों में हवा की गति कम होने से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण हवा में धूलकण की मात्रा अधिक हो जाती है।
गर्म हवा ऊपर उठने के साथ ठंड हवा नीचे आती है। इससे वायुमंडल में व्याप्त धूकलण जमा होने लगती है। नगर निगम प्रशासन की ओर से राजधानी के प्रमुख सड़कों पर जल का छिड़काव बढ़ाया गया है।
वायु गुणवत्ता की श्रेणी
|AQI रेंज
|श्रेणी
|रंग कोड
|0 - 50
|अच्छा
|● हरा
|51 - 100
|संतोषजनक
|● हल्का हरा
|101 - 200
|मध्यम प्रदूषित
|● पीला
|201 - 300
|खराब
|● नारंगी
|301 - 400
|बहुत खराब
|● लाल
|401 - 450
|गंभीर
|● मैरून
