Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना सहित 20 शहरों की हवा प्रदूषित, 186 पहुंचा समनपुरा का AQI

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:39 AM (IST)

    शनिवार को पटना समेत बिहार के 20 शहरों की हवा प्रदूषित रही, जिसमें समनपुरा का AQI 186 दर्ज किया गया। कटिहार, बेतिया जैसे कुछ जिलों में हवा संतोषजनक रही ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार में प्रदूषण। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना सहित 20 शहरों की हवा शनिवार को प्रदूषित रही। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 139 एवं अररिया का 185 दर्ज किया गया। पटना के समनपुरा में सर्वाधिक 186 एक्यूआइ दर्ज हुआ। गांधी मैदान और तारामंडल के आसपास की हवा मध्यम श्रेणी की रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, प्रदेश के कई जिलों की हवा (Pollution News) संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें कटिहार 95, बेतिया 90, मोतिहारी 91, छपरा 88, पूर्णिया 70 शामिल हैं। मध्यम श्रेणी का प्रदूषित शहरों में सासाराम का 174, आरा का 148, बक्सर 146, हाजीपुर 150, मुंगेर 129, बेगूसराय 126, मुजफ्फरपुर 123, गया 118, भागलपुर 110, बिहारशरीफ 108, राजगीर 107, किशनगंज 106 और औरंगाबाद 102 एक्यूआइ दर्ज किया गया।

    ठंड के दिनों में हवा की गति कम होने से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण हवा में धूलकण की मात्रा अधिक हो जाती है।

    गर्म हवा ऊपर उठने के साथ ठंड हवा नीचे आती है। इससे वायुमंडल में व्याप्त धूकलण जमा होने लगती है। नगर निगम प्रशासन की ओर से राजधानी के प्रमुख सड़कों पर जल का छिड़काव बढ़ाया गया है।

    वायु गुणवत्ता की श्रेणी

    AQI रेंज श्रेणी रंग कोड
    0 - 50 अच्छा ● हरा
    51 - 100 संतोषजनक ● हल्का हरा
    101 - 200 मध्यम प्रदूषित ● पीला
    201 - 300 खराब ● नारंगी
    301 - 400 बहुत खराब ● लाल
    401 - 450 गंभीर ● मैरून