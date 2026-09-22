दिल्ली-पटना हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, Air India Express की ये उड़ानें 30 सितंबर तक रद
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली और पटना के बीच अपनी उड़ान संख्या IX1346 और IX1348 को 24 से 30 सितंबर 2026 तक परिचालन कारणों से रद कर दिया है।
HighLights
एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-पटना उड़ानें रद्द की गईं।
IX1346 और IX1348 उड़ानें 24-30 सितंबर तक प्रभावित।
यात्रियों को उड़ान स्थिति जांचने की सलाह दी गई।
जागरण संवाददाता, पटना। दिल्ली और पटना के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी दिल्ली-पटना-दिल्ली उड़ान संख्या IX1346 और IX1348 को 24 से 30 सितंबर 2026 तक रद कर दिया है।
एयरलाइन की ओर से इसे परिचालन संबंधी कारणों से रद किए जाने की जानकारी दी गई है। इन उड़ानों के रद रहने से इस अवधि में दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों का सहारा लेना पड़ेगा।
उड़ान की स्थिति की जानकारी लेकर ही निकलें
अचानक उड़ान रद होने से यात्रियों को टिकट बदलने या दूसरी उड़ान में यात्रा की व्यवस्था करने में परेशानी हो सकती है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से यात्रियों को उड़ान की स्थिति की जानकारी लेकर ही एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है।
जिन यात्रियों ने 24 से 30 सितंबर के बीच इन उड़ानों में टिकट बुक कराया है, उन्हें एयरलाइन से संपर्क कर आगे की यात्रा के विकल्प की जानकारी लेनी होगी।