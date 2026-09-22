दिल्ली-पटना हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, Air India Express की ये उड़ानें 30 सितंबर तक रद

जागरण संवाददाता, पटना। दिल्ली और पटना के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी दिल्ली-पटना-दिल्ली उड़ान संख्या IX1346 और IX1348 को 24 से 30 सितंबर 2026 तक रद कर दिया है।

एयरलाइन की ओर से इसे परिचालन संबंधी कारणों से रद किए जाने की जानकारी दी गई है। इन उड़ानों के रद रहने से इस अवधि में दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों का सहारा लेना पड़ेगा।