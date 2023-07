दरभंगा एम्स के निर्माण में अड़ंगा के बाद राज्य सरकार किसी नए एम्स के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजने जा रही है। शुक्रवार को विधानसभा में एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में एम्स बनाने के लिए एक गैर-सरकारी संकल्प पेश किया था। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह हमारी मांग को प्रस्ताव के रूप में केंद्र सरकार को भेज दें।

Bihar: विधानसभा में उठा AIIMS का मुद्दा तो मंत्री संजय झा ने केंद्र पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप

राज्य ब्यूरो, पटना: दरभंगा एम्स के निर्माण में अड़ंगा के बाद राज्य सरकार किसी नए एम्स के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजने जा रही है। शुक्रवार को विधानसभा में एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में एम्स बनाने के लिए एक गैर-सरकारी संकल्प पेश किया था। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह हमारी मांग को प्रस्ताव के रूप में केंद्र सरकार को भेज दें। जल संसाधन मंत्री संजय झा जवाब दे रहे थे। उन्होंने अख्तरुल से कहा- आप नये एम्स के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं। केंद्र तो पहले से दरभंगा में स्वीकृत एम्स में अड़ंगा लगा रहा है। मिट्टी भरने के लिए राज्य सरकार ने तीन सौ करोड़ रुपये की दी थी स्वीकृति: मंत्री उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से दरभंगा में एम्स की स्वीकृति मिली थी। जमीन का अधिग्रहण हुआ। मिट्टी भरने के लिए राज्य सरकार ने तीन सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। केंद्र की टीम ने जमीन का निरीक्षण किया। बताया कि यह जमीन एम्स के लिए उपयुक्त है। मगर राज्य में सरकार बदलते ही केंद्र सरकार का रुख बदल गया। अब जमीन पर ही प्रश्न चिंह्ण लगा दिया है। संजय झा ने कहा कि आवंटित भूमि आमस-दरभंगा फोरलेन से सिर्फ पांच किमी दूर है। आवंटित जमीन तक फोरलेन कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक कार्य कराने के लिए भी खुद मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार आश्वासन दिया जा चुका है। उत्तर बिहार के किसी भी जिले से लोग जाम में फंसे बिना इस स्थल तक सुगमता पूर्वक पहुंच सकेंगे। वह स्थल दरभंगा एयरपोर्ट के भी नजदीक है। इससे दरभंगा एम्स में देश-विदेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों का आना-जाना सुगम होगा और गंभीर मरीजों को एयर एंबुलेंस के जरिये यहां लाना या यहां से बाहर ले जाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि देश में ज्यादातर एम्स ग्रीनफील्ड एरिया (खाली जमीन) में ही स्थापित हुए हैं। पटना में एम्स का निर्माण शहर से 12 किमी दूर फुलवारीशरीफ में हुआ है, जिससे नये इलाके का तेजी से विकास हुआ है। दरभंगा में भी शहर की सीमा पर एम्स का निर्माण होने से शहर को एक नया विस्तार मिलेगा। क्षेत्र में नये आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों का निर्माण होगा और रोजगार के नये-नये अवसर पैदा होंगे।

