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    बार-बार छींक, दाने और खुजली से मिलेगी पक्की छुट्टी, पटना AIIMS जल्द शुरू करेगा एलर्जेन इम्यूनोथेरेपी

    By Pawan Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:40 PM (IST)

    एम्स पटना जल्द ही एलर्जी के मरीजों के लिए एलर्जेन इम्यूनोथेरेपी शुरू करेगा, जिससे बार-बार होने वाली एलर्जी का मूल कारण से उपचार संभव होगा। ...और पढ़ें

    पटना AIIMS जल्द शुरू करेगा एलर्जेन इम्यूनोथेरेपी (AI Generated Image)

    पटना AIIMS जल्द शुरू करेगा एलर्जेन इम्यूनोथेरेपी (AI Generated Image)

    HighLights

    1. एम्स पटना में एलर्जेन इम्यूनोथेरेपी जल्द होगी शुरू।

    2. यह थेरेपी एलर्जी के मूल कारण का इलाज करेगी।

    3. भारत में हर तीन में से एक व्यक्ति एलर्जी से पीड़ित।

    जागरण संवाददाता, पटना। एम्स पटना में बार-बार छींक, नाक बहना, आंखों में खुजली, त्वचा पर दाने या सांस लेने में परेशानी जैसे एलर्जी के लक्षणों से परेशान लोगों के उपचार को जल्द ही एलर्जेन इम्यूनोथेरेपी शुरू की जाएगी। इससे उन मरीजों का उपचार किया जा सकेगा, जिनमें किसी खास पदार्थ या एलर्जेन की वजह से बार-बार एलर्जी होती है।

    पल्मोनरी मेडिसिन विभाग द्वारा इम्यूनोथेरेपी इन एलर्जिक डिजीजेज पर आयोजित सीएमई में यह जानकारी विभागाध्यक्ष डॉ. दीपेंद्र कुमार राय ने दी।

    एम्स पटना में एलर्जी जांच की सुविधा है और जल्द ही एलर्जेन इम्यूनोथेरेपी भी शुरू की जाएगी। जिन लोगों को बार-बार दवा लेने के बावजूद एलर्जी की समस्या बनी रहती है, विशेषज्ञ के परामर्श पर उनके लिए इम्यूनोथेरेपी बेहतर विकल्प हो सकती है।

    एलर्जी के मूल कारण पर काम करती इम्यूनोथेरेपी:

    मुख्य वक्ता डॉ. गौतम मोदी ने बताया कि इम्यूनोथेरेपी में रोगी को जिस एलर्जेन से परेशानी होती है, उसकी नियंत्रित मात्रा देकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को धीरे-धीरे उसके प्रति कम संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाता है। देश में करीब हर तीन में से एक व्यक्ति किसी न किसी एलर्जी से परेशान है। एलर्जी को सामान्य समस्या मानकर लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि यह थेरेपी, सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी (इंजेक्शन के माध्यम से) और सब-लिंगुअल इम्यूनोथेरेपी (जीभ के नीचे दवा देकर) दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी केवल एलर्जी के लक्षणों को नियंत्रित नहीं करती बल्कि रोग के मूल कारण को कम करती है।

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    पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. सोमेश ठाकुर ने कहा कि एलर्जी की व्यवस्थित जांच व इम्यूनोथेरेपी उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. सौरभ करमाकर ने धन्यवाद ज्ञापन किया।