Patna AIIMS में अब मरीजों का इंतजार होगा कम, नियुक्त होंगे 7 न्यूरोसर्जन समेत 27 नए डॉक्टर

जागरण संवाददाता, पटना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना में इलाज के लिए मरीजों की लंबी वेटिंग कम करने की कवायद तेज हो गई है। अलग-अलग महत्वपूर्ण विभागों में 27 नए डॉक्टरों की नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इनमें सबसे अधिक न्यूरोसर्जरी के सात डॉक्टर शामिल हैं।

इनके अलावा ऑर्थोपेडिक्स, ट्रामा एंड इमरजेंसी मेडिसिन, मेडिसिन इमरजेंसी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी समेत अन्य विभागों में भी चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की पात्रता और दस्तावेजों की जांच की गई है। करीब एक दर्जन अभ्यर्थियों को प्रोविजनली एलिजिबल माना गया है। इनकी ओर से जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। वहीं, कुछ अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण अपात्र घोषित किया गया है।

सर्जरी वाले मरीजों को सबसे अधिक इंतजार एम्स पटना में सर्जरी से जुड़े मरीजों को सबसे अधिक वेटिंग का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में मरीजों को दो से चार महीने तक की तारीख मिल रही है। लंबे इंतजार के कारण गंभीर बीमारी से जूझ रहे कई मरीज निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर होते हैं।